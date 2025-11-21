100 milyarlık kamu kaybı ortaya çıktı: Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı

İstanbul’da altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuat dışı işlemlerle büyük kamu zararına yol açtığı belirtilen suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 kişiden 20’si tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurup altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaparak 100 milyar lira kamu zararına neden oldukları belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 20 kişi tutuklama, 3 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 3 zanlının da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Başsavcılık daha önce yaptığı açıklamada, örgütlü şekilde döviz teşviklerinin suistimal edildiğini, farklı kişiler üzerinden şirketler kurularak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota dışı ve mevzuata aykırı işlemler yürütüldüğünü belirtmişti.

Açıklamada ayrıca, şüphelilerin yönettiği şirketler ile bağlantılı firmalar tarafından 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 arasında “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edildiği; ancak bu madenlerin büyük bölümünün rejim hükümlerine aykırı olarak yurt dışına çıkarılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

