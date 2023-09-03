Manisa FK transferini Kosovalı futbolcudan yana kullandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kosova Milli Takımı oyuncularından Meriton Korenica ile anlaştı. 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Manisa FK'den yapılan açıklamada, en son ülkesinde Ballkani takımında forma giyen hücum hattında oynayan Kosovalı futbolcu Korenica ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Meriton Korenica, şu değerlendirmelerde bulundu:
- Manisa Futbol Kulübü'ndeki arkadaşlarımdan çok güzel bilgiler aldım. Hedefleri büyük olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Burada başarılı olmak için çok çalışacağım.
İdari Direktör Nderim Nexhipi ise Korenica'nın dinamik ve yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek, takımda başarılı olacağına inandığını aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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