Manisa FK transferini Kosovalı futbolcudan yana kullandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kosova Milli Takımı oyuncularından Meriton Korenica ile anlaştı. 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Manisa FK transferini Kosovalı futbolcudan yana kullandı
Manisa FK transferini Kosovalı futbolcudan yana kullandı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Manisa FK'den yapılan açıklamada, en son ülkesinde Ballkani takımında forma giyen hücum hattında oynayan Kosovalı futbolcu Korenica ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meriton Korenica, şu değerlendirmelerde bulundu:

- Manisa Futbol Kulübü'ndeki arkadaşlarımdan çok güzel bilgiler aldım. Hedefleri büyük olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Burada başarılı olmak için çok çalışacağım.
Formula 1 İtalya kim kazandı?Formula 1 İtalya kim kazandı?Spor

İdari Direktör Nderim Nexhipi ise Korenica'nın dinamik ve yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek, takımda başarılı olacağına inandığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # Manisa FK # Kosovalı futbolcu
Çok Okunanlar
Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi
Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi
3 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
3 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Ermeni doktor gizlice zehirledi!
Ermeni doktor gizlice zehirledi!
Öne Çıkanlar Kılıçdaroğlu’ndan İttifak Bombası: Ankara ve İstanbul’da CHP Dominant! - Ulusal Kanal Haber Kılıçdaroğlu’ndan İttifak Bombası: Ankara ve İstanbul’da CHP Dominant! - Ulusal Kanal Haber Saç boyalarına dikkat! Alerji olabilirsiniz Saç boyalarına dikkat! Alerji olabilirsiniz