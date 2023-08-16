Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Maribor Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında rakibine konuk olacak. İlk karşılaşmada rakibini 3-1 yenen sarı lacivertliler, rövanş maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Maribor ile Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri Slovenya ekibini mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibin i elerse Play-off Twente - Riga eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Maribor Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maribor Fenerbahçe maçı yarın (17 Ağustos Perşembe) saat 21:15'te başlayacak.

MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maribor Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE'NİN MARİBOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, King, İrfan Can, Ryan Kent, Batshuayi