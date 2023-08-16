Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.ön eleme turu rövanşında tekrardan karşı karıya gelecek olan Maribor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda ve muhtemel 11'ler herkes tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...

Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Maribor-Fenerbahçe
Editör: Nihat Çarboğa
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Maribor Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında rakibine konuk olacak. İlk karşılaşmada rakibini 3-1 yenen sarı lacivertliler, rövanş maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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Maribor ile Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri Slovenya ekibini mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibin i elerse Play-off Twente - Riga eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Maribor Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 

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                                     MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maribor Fenerbahçe maçı yarın (17 Ağustos Perşembe) saat 21:15'te başlayacak.

                                        MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maribor Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

                                       FENERBAHÇE'NİN MARİBOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, King, İrfan Can, Ryan Kent, Batshuayi

# fenerbahçe # Maribor
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