Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.ön eleme turu rövanşında tekrardan karşı karıya gelecek olan Maribor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda ve muhtemel 11'ler herkes tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...
Maribor Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında rakibine konuk olacak. İlk karşılaşmada rakibini 3-1 yenen sarı lacivertliler, rövanş maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Maribor ile Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri Slovenya ekibini mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibin i elerse Play-off Twente - Riga eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Maribor Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maribor Fenerbahçe maçı yarın (17 Ağustos Perşembe) saat 21:15'te başlayacak.
MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maribor Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.
FENERBAHÇE'NİN MARİBOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, King, İrfan Can, Ryan Kent, Batshuayi