Melisa Vargas Türk'mü? Melisa Vargas kimdir,nereli ve boyu kaçtır?

Milli Kadın Voleybol takımımızda yer alan ve olağanüstü başarılarıyla gündeme gelen Melisa Vargas'ın Türk olup olmadığı herkes tarafından merak ediliyor.Melisa Vargas kimdir,aslen nereli ve kaç boyundadır?

Melisa Vargas Türk'mü? Melisa Vargas kimdir,nereli ve boyu kaçtır?
Melisa Vargas kimdir,nereli ve boyu kaçtır?
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Milli Kadın Voleybol takımımızda yer alan Melissa Vargas gün geçtikçe milli takımdaki başarılarıyla ve hayatıyla ilgili konuşulmaya devam ediyor.

MELİSSA VARGAS NERELİ VE KAÇ BOYUNDADIR?

Melissa Teressa Vargas Abreu (d. 16 Ekim 1999), Küba asıllı Türk millî voleybolcudur.Vargas 1.94 boyundadır.

Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe'ye katıldı.

Melisa Vargas Türk'mü? Melisa Vargas kimdir,nereli ve boyu kaçtır? - Resim : 1

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

Ebrar Karakurt kimdir ve nereli? Ebrar Karakut'un boyu kaç?Ebrar Karakurt kimdir ve nereli? Ebrar Karakut'un boyu kaç?Spor

T.C. Vatandaşlığı'na geçme işlemleri tamamlandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Melissa Vargas, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenden mutlu olduğunu, A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

MELİSSA VARGAS'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

2014 - Cienfuegos

2015-2016 - Agel Prostejov

2018-2021 - Fenerbahçe

2021 - Tianjin Bohai Bank

2022 - Fenerbahçe

MELİSSA VARGAS'IN FENERBAHÇE'DEKİ BAŞARILARI


2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği

2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği

2020-2021 Sezonu “En İyi Pasör Çaprazı” Ödülü

2021-2022 Misli.com Sultanlar Ligi - Misli.com Özel Ödülü

# Melissa Vargas
Çok Okunanlar
2 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
2 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
İstanbul Valiliği neden böyle bir karar aldı?
İstanbul Valiliği neden böyle bir karar aldı?
Akhisar’da cinayet
Akhisar’da cinayet
Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Yunanistan'a geçerken yakalandılar
Yunanistan'a geçerken yakalandılar
Öne Çıkanlar Ferhan Şensoy’un Ardından 2 Yıl! Anma Töreni Nerede? Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda Duygusal Anlar! Ferhan Şensoy’un Ardından 2 Yıl! Anma Töreni Nerede? Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda Duygusal Anlar! UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu!