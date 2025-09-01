Merih Demiral bombası! Transferde sürpriz gelişme

Sezon başında büyük umutlarla Al Ahli’ye transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İtalyan basını, Milan yönetiminin savunma hattını güçlendirmek için Merih’in menajeriyle temas kurduğunu ve transfer şartları üzerinde görüşmelere başlandığını duyurdu. Eğer transfer gerçekleşirse, Merih Demiral Juventus ve Atalanta deneyimlerinin ardından yeniden Serie A’ya dönmüş olacak.

DÖNÜŞ İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Kariyerinin büyük bölümünü Avrupa’da geçiren Merih, Al Ahli’de şu ana kadar 3 maçta 270 dakika sahada kaldı ve savunmadaki performansıyla beğeni topladı. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan milli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Milan’ın transferde elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Transfer kulislerinde konuşulanlara göre milli futbolcu, Avrupa’ya dönüş fikrine olumlu yaklaşıyor. Milan’ın sunduğu proje ve Serie A’nın rekabetçi ortamı, Merih için kariyerinde yeniden çıkış yapma fırsatı olarak görülüyor. Oyuncunun yakın çevresinin de bu ihtimale destek verdiği iddia ediliyor.

MİLAN'DA YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Milan’ın savunmadaki eksiklikleri kapatmak için bu transferi hızlandırdığı ileri sürülüyor. Eğer imzalar atılırsa Merih Demiral hem Serie A’da yeni bir sayfa açacak hem de Türk futbolseverlere Avrupa arenasında yeniden gurur yaşatacak. Taraftarlar ise bu gelişmeleri yakından takip ediyor.