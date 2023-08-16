Messi İnter Miami'yi sırtlamaya devam ediyor! Gollere devam ediyor

Yaz transfer döneminde PSG'den ayrılıp Amerika'nın yolunu tutan Messi İnter Miami'ye transfer olmuştu.İnter Miami formasıyla her oynadığı maçta gol atmayı başaran Lionel Messi 6'ıncı maçında 9'uncu kez fileleri havalandırmayı başardı.

Messi İnter Miami'yi sırtlamaya devam ediyor! Gollere devam ediyor
Messi İnter Miami'yi sırtlamaya devam ediyor!
Editör: Nihat Çarboğa
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Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda Inter Miami, Philadelphia Union'ı 4-1 yenerek finale yükseldi.

                                   MESSİ İNTER MİAMİ'Yİ SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR!

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin transferinin ardından çıkışa geçen Inter Miami, turnuvanın yarı finalinde ABD'nin Chester kentindeki Subaru Park'ta Philadelphia Union ile karşılaştı.

Messi İnter Miami'yi sırtlamaya devam ediyor! Gollere devam ediyor - Resim : 1

ABD temsilcilerinin karşılaştığı maçta Inter Miami, Josef Martinez'in 3, Lionel Messi'nin 20, Jordi Alba'nın 45+3 ve David Ruiz'in 84. dakikada attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etti. Philadelphia Union'ın golünü, 73. dakikada Alejandro Bedoya kaydetti.

Leandro Paredes resmen Roma'daLeandro Paredes resmen Roma'daSpor

Inter Miami'de çıktığı 6 maçta da fileleri havalandıran 36 yaşındaki Messi, gol sayısını 9'a çıkardı. Ayrıca Inter Miami, Arjantinli futbolcunun oynadığı karşılaşmalardaki namağlup serisini sürdürdü.

Diğer yarı final müsabakasında ise Meksika'nın Monterrey takımını 2-0 yenen ABD ekibi Nashville, Inter Miami'nin finaldeki rakibi oldu.

# lionel messi # Inter Miami
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