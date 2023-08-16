Leandro Paredes resmen Roma'da

Bir süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan defansif orta saha oyuncusu Leandro Paredes Roma'ya imza atarak sarı-kırmızılıların gündeminden çıkmış oldu.Oyuncu tekrardan eski takımı olan Roma'ya döndü .İşte detaylar...

Leandro Paredes resmen Roma'da
Leandro Paredes resmen Roma'da
Editör: Nihat Çarboğa

Bir süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan defansif orta saha oyuncusu Leandro Paredes Roma'ya imza atarak sarı-kırmızılıların gündeminden çıkmış oldu.

                                                        LEANDRO PAREDES ROMA'DA

Serie A ekibi Roma, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından Arjantinli Leandro Paredes'i kadrosuna kattı. Roma oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Roma Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Leandro Paredes resmen Roma'da - Resim : 1

Kariyerine ülkesinin Boca Juniors ekibinde başlayan Paredes, 2014-2017 yıllarında da Roma forması giydi. Tecrübeli futbolcu, İtalya'nın Empoli ve Rusya'nın Zenit takımlarında oynadıktan sonra 2019'da PSG'ye imza attı. PSG kariyerinde 117 maça çıkan Paredes, 3 gollük katkı sağladı.

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Arjantin Milli Takımı'nda ise 54 kez görev yapan Paredes, 2021 Kupa Amerika ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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