'Messi mi dediniz?' Dursun Özbek’ten tarihi açıklama geldi

Galatasaray, son yıllarda Mauro Icardi, Victor Osimhen, Wilfried Zaha ve Dries Mertens gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katarak önemli bir başarı yakaladı ve bu sayede Türk futbolundaki üstünlüğünü pekiştirdi. Forvet Mauro Icardi'nin önce kiralık gelip ardından bonservisinin alınması ve Arjantinli golcünün 2023-24 sezonunda Süper Lig’de gol kralı olması bu başarının temellerini attı.

Kulüp, bu yılın başlarında Nijeryalı santrfor Victor Osimhen’i 65 milyon sterlin (yaklaşık 85,5 milyon dolar) bedelle transfer ederek Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza attı. Ayrıca Wilfried Zaha ve Belçikalı oyun kurucu Dries Mertens gibi yıldızlar bonservissiz olarak kadroya katılırken, Lucas Torreira gibi kilit isimlerle de kadro derinliği güçlendirilmişti.

"STANDARDI ÇOK YUKARI TAŞIDIK"

Goal.com'a göre, dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, 2023 yılında transfer olduğu Inter Miami ile adeta yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. Takımını tarihindeki ilk kupa olan Leagues Cup zaferine taşıyan Arjantinli yıldız, 2024 sezonunda da Supporters’ Shield kupasında başrol oynamış, MLS tarihinin en yüksek normal sezon puanını getirmişti. Messi’nin performansı sadece takımını değil, MLS’in küresel itibarını da yükseltmişti.

Ancak bu başarılar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in vizyonunu değiştirmedi. Türk gazetecilerin Messi ile ilgili iddiaları sorması üzerine Özbek, dikkat çeken bir yanıt verdi: “Messi mi dediniz? Galatasaray’ın en güçlü olduğu nokta yaptığı transferlerdir. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyaç duyduğumuz transferleri yaptık, takımı koruduk. Üç yıl üst üste şampiyon olan takımın omurgasını tuttuk, neredeyse tüm kadroyu koruduk. Bu transferlerle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Standardı çok yukarı taşıdık. Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferini gerçekleştirdik. Galatasaray’ın ekonomik gücü bu seviyedeki transferlere uygun.”

"AVRUPA'DA HEDEFLERİMİZ VAR, GEREKEN NE VARSA YAPACAĞIZ"

Başkan Özbek, mali disiplinden taviz vermeden büyük hedeflere yürüdüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Başarı seviyesini çok yukarıya çıkardık, bu yüzden Messi sorusunu rahatlıkla sorabilirsiniz. Tüm bunları yaparken finansal dengemizi de koruyoruz, bu dengeyi bozacak hiçbir adım atmıyoruz. Yaptığımız her şey kulübün mali kapasitesi içinde olmalı. Bu yüzden iyi bir takım kurduk ve Avrupa’da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için gereken ne varsa yapacağız.”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bu hayalini gerçeğe dönüştürmesinin önünde ise birkaç önemli engel bulunuyor. Arjantinli süper yıldız, kısa süre önce Inter Miami ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. O tarihte 41 yaşına girecek olan Messi, Florida kıyılarındaki yaşamından da son derece memnun olduğunu sık sık dile getiriyor.

Messi, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada Miami'deki mutluluğunu şu sözlerle ifade etmişti: “Barcelona’da yaşarken çok mutluyduk; ailem, çocuklarım… Her şeyimiz oradaydı, hepimiz orada büyüdük. Düşünün, 13 yaşında gitmiştim, tüm hayatımı orada kurdum. Miami’ye gelişimiz ise tamamen bir aile kararıydı. Buradaki deneyim harika oldu… Öncelikle bu muhteşem şehirde yaşamak, ardından insanların gösterdiği sevgi… Her şey mükemmel.”