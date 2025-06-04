Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti

Kazanın 5. etapta, 31 Mayıs Cumartesi günü yaşandığı bildirildi. Yarış sırasında düşerek ağır yaralanan Ayyorkun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

bisiklet federasyonu başkanından açıklama: "çok üzgünüz, büyük bir değerdi"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaşanan kayıpla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yarışta yaşanan kazanın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız, T.C. Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz Konsolosluğumuz ve İranlı yetkililerle sürekli temas halinde olduk. Sporcumuzun boynunda çatlak tespit edildiğini ve üç gün kontrol altında tutulacağını öğrenmiştik. Sağlık durumu olumlu seyrediyordu. Ancak dün gece gelen acı haberle sarsıldık. Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için önemli bir değerdi. Hepimizin başı sağ olsun.”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da Ayyorkun’un vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı. Mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonrası tedavi altına alınan Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta aramızdan ayrılan sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum.”