Milli Kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım İtalya’da tarih yazdı!

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Erzurum TOHM sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Türkiye'yi temsil ettiği organizasyonda 3. olarak kürsüye çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, milli sporcu Yıldırım'ı başarısından dolayı kutlayarak, "İnşallah yolun sonu olimpiyat olacak," dedi.