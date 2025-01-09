Milli Kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım İtalya’da tarih yazdı!

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini FIS Yarışması'nda, milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Milli Kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım İtalya’da tarih yazdı!
Yayınlanma:

 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Erzurum TOHM sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Türkiye'yi temsil ettiği organizasyonda 3. olarak kürsüye çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, milli sporcu Yıldırım'ı başarısından dolayı kutlayarak, "İnşallah yolun sonu olimpiyat olacak," dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı: Fay hattı geriliyorProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan uyarı: Fay hattı geriliyorYurt
kayak milli sporcu
Günün Manşetleri
Erdoğan ve Meloni görüştü
1 hafta ders yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde?
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Özgür Özel sürprizini açıkladı!
Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bini geçti
Son 1 ayda kaç Suriyeli döndü?
Ankara'da göçük meydana geldi
Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Pazar günü bu illeri kar vuracak! Pazar günü bu illeri kar vuracak!
İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor
Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?