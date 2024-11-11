Milli Takım'da sakatlık şoku: Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe’nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Milli Takım'da sakatlık şoku: Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı
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UEFA Uluslar B Ligi’nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım, önemli bir sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı. Aday kadroya çağrılan Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe’nin Sivasspor’u 4-0 yendiği maçta sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Söyüncü’nün durumuyla ilgili Milli Takım’dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve Karadağ maçları için İstanbul’da toplanan A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapılmıştır. Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçta aldığı darbe sonucu yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarılmıştır" denildi.

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