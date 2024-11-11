İBB Meclisi’nde gerilim: Tarafsızlık tartışması yumruklaşmaya döndü

Bu durum AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un, Arslan'ı tarafsız davranmamakla eleştirmesine yol açtı. Okul, “CHP grubunun değil, meclisin başkanısınız; ona göre hareket edin” dedi. Tartışmalar üzerine CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, meclis başkanının yönetim yetkilerini düzenleyen yönetmelik maddesini okudu. Bu sırada AK Parti sıralarından “Bizi meclisten mi atacaksınız?” sözleri yükseldi ve tansiyon daha da arttı.

Sözlü tartışma, bazı meclis üyelerinin birbirlerinin üzerine yürümesiyle fiziksel bir kavgaya dönüştü. Salonda yumruklaşma yaşanırken, bazı üyeler su şişelerini fırlattı. Arbedenin büyümesiyle meclis toplantısına ara verildi.