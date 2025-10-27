Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın dünya şampiyonu oldu!

Çin'in Wuxi kentinde devam eden Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nafia Kuş Aydın, kadınlar +73 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Nafia, ilk turu maç yapmadan (bay) geçti.

FİNALE KADAR RAKİPLERİNİ EZİP GEÇTİ

Milli sporcu, ikinci turda Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva'yı, ardından Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily'yi, çeyrek finalde Polonya'dan Dagmara Haremza'yı ve yarı finalde de Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek adını finale yazdırmayı başardı.

30 yaşındaki milli tekvandocu, final müsabakasında Özbek rakibi Svetlana Osipova'yı geriden gelip 2-1 mağlup ederek 2023 yılından sonra bir kez daha dünya şampiyonu olma unvanını elde etti.

YİĞİTHAN KILIÇ 2. TURDA VEDA ETTİ

Şampiyonada öte yandan, erkekler 80 kiloda yarışan bir diğer sporcumuz Yiğithan Kılıç, ilk turda Kuveyt'ten Bader Elherais'i yenmeyi başardı. Yiğithan, 2. turda ise Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo ile yaptığı maçı kaybederek şampiyonaya veda etti.

Bu sonuçların ardından, Türk tekvandocuların 2025 Dünya Şampiyonası'nın 4. günü sonundaki toplam madalya sayısı 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükselmiş oldu.