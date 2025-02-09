Milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu

Kutsal Güneş Kurnaz, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü adına mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası'nda, her zamanki gibi üstün performansını sergileyerek 12. Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Gerek yurt içindeki şampiyonlukları, gerekse yurt dışında kazandığı Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonası dereceleri ile adını duyuran Kurnaz, Türk yelkenine olan katkısını her geçen gün artırıyor.

Kurnaz, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra yurt dışında da büyük başarılar elde ettiğini belirtti. Her yarışın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu ifade eden Kurnaz, ülkesini yurt dışında temsil etmenin çok anlamlı olduğunu vurguladı. Kazandığı madalyalarla gurur duyduğunu belirten milli yelkenci, uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam edeceğini söyledi.

ANTRENÖRÜ BERK UZEL'DEN ÖVGÜ

Kurnaz'ın başarısı, yalnızca kendisini değil, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nü de gururlandırdı. Kulübün antrenörü Berk Uzel, sporcusunun emeğinin karşılığını almasının sevindirici olduğunu dile getirerek, "Kulüp olarak ilk önce Bodrum'da düzenlenen uluslararası yelken yarışana katıldık. Kutsal burada gençler sıralamasında birinci oldu. Aldığı dereceyle bizi oldukça motive etti. Kendisi olimpiyatlarda olmasını beklediğimiz sporcularımızdan. Daha sonra Türkiye şampiyonasında yine birincilik kürsüsünde yer aldı. Desteklenmesi gereken bir sporcu. Desteklendikçe o da yeteneklerini göstermeye devam edecek." şeklinde konuştu.