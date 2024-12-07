Milli yıldız şova devam ediyor: Kerem’in golüyle Benfica kazandı!

Portekiz Süper Ligi’nin 13. haftasında Benfica, sahasında Vitoria Guimaraes’i ağırladı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun 29. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, üst üste 8. galibiyetini alarak puanını 31’e çıkardı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Vitoria Guimaraes ise 21 puanda kalarak 6. sıraya geriledi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 79. dakikada yerini Jan-Niklas Beste’ye bıraktı. Aktürkoğlu, bu maçla birlikte Portekiz Ligi’ndeki gol sayısını 6’ya yükseltti. 26 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3, Portekiz Kupası’nda ise 1 gol atarak toplamda 10 gole ulaştı ve takımının en formda isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.