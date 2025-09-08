Montella İspanya yenilgisini değerlendirdi: "Demoralize olmamamız gerekiyor"

A Milli Takımın İspanya’ya 6-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek “Demoralize olmamamız gerekiyor” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Montella İspanya yenilgisini değerlendirdi: "Demoralize olmamamız gerekiyor"
Yayınlanma:

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya’da karşılaştığı İspanya’ya 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, TV8’e açıklamalarda bulundu.

Montella konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız için, seyircilerimiz için üzgünüz. Şunu söylemek lazım, ilk başta birkaç tane fırsat yakaladık ama gole çeviremedik. Ardından ilk pozisyonda gol yedik. Ardından ikinci gol geldi. Zamanla inancını kaybediyorsun böyle olunca. Böyle olunca da bu maç ortaya çıktı. Gelişen bir kadromuz var. Akıllı davranırsak bu maçtan ders çıkartırız. Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor.”

Bu üç şehir için sel ve dolu riski! Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak uyarısıBu üç şehir için sel ve dolu riski! Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak uyarısıYurt
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"Gündem
Baba ve oğul polis memurlarına bıçak ve tekmeyle saldırdı: Soruşturma başlatıldıBaba ve oğul polis memurlarına bıçak ve tekmeyle saldırdı: Soruşturma başlatıldıYurt
Montella
Günün Manşetleri
"Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"
6 ilçede miting ve eylemler yasaklandı
Filenin Sultanları'ndan büyük başarı! Türkiye dünya ikincisi oldu!
İstanbul Valiliği alınan tedbirleri açıkladı
Ömer Çelik’ten CHP ve Özgür Özel’e sert tepki
46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!
Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem!
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Diyarbakır'da binlerce yıl sonra bulundu
Antalya’da rüşvet soruşturması
Çok Okunanlar
Sel ve dolu riski! Meteoroloji’den bu üç şehri uyardı Sel ve dolu riski! Meteoroloji’den bu üç şehri uyardı
"Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" "Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"
Montella İspanya yenilgisini değerlendirdi Montella İspanya yenilgisini değerlendirdi
Kod yazarken yapay zeka kullanmayan mühendisler işten çıkarıldı Kod yazarken yapay zeka kullanmayan mühendisler işten çıkarıldı
7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu 7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu