Montella İspanya yenilgisini değerlendirdi: "Demoralize olmamamız gerekiyor"

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya’da karşılaştığı İspanya’ya 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella, TV8’e açıklamalarda bulundu.

Montella konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız için, seyircilerimiz için üzgünüz. Şunu söylemek lazım, ilk başta birkaç tane fırsat yakaladık ama gole çeviremedik. Ardından ilk pozisyonda gol yedik. Ardından ikinci gol geldi. Zamanla inancını kaybediyorsun böyle olunca. Böyle olunca da bu maç ortaya çıktı. Gelişen bir kadromuz var. Akıllı davranırsak bu maçtan ders çıkartırız. Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor.”