Bu üç şehir için sel ve dolu riski! Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Adana’nın kuzeyi, Kayseri’nin güneyi ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji, söz konusu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.