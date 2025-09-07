Baba ve oğul polis memurlarına bıçak ve tekmeyle saldırdı: Soruşturma başlatıldı

Aksaray’da husumetli iki grup arasında çıkan kavga sırasında baba ve oğul, olaya müdahale eden polis memurlarına saldırdı. Olayda 2’si polis olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 600. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. (23) ve babası Ali A. (46), daha önce husumetli oldukları Tuncer Ç. (48) ile oğlu Mustafa Samet Ç. (22) arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar sokak ortasında kavgaya tutuştu.

POLİS MEMURLARINA SALDIRDILAR!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle Tuncer Ç. ve oğlu durdurulurken, Ali A. ve oğlu Mustafa A. bu kez polis memurlarına saldırdı. Mustafa A., elindeki sandalye ile bir polis memurunun kolunu yaralarken, babası Ali A. ise bıçakla çevredekilere ve polis memurlarına saldırdı. Görüntülere yansıyan anlarda Ali A.’nın elindeki bıçağı bırakmayarak polislerin üzerine fırlattığı görüldü.

Saldırı sırasında Mustafa A., polis memurlarını, “Babama vurursan sana düşmanlık güderim, seni bulurum” sözleriyle tehdit etti. Babasıyla birlikte polis memurlarına tekme ve yumruk atan Mustafa A. da gözaltına alındı. Polis ve bekçiler biber gazı ile müdahale ederek baba ve oğulu etkisiz hale getirdi.

Kolundan sandalye darbesiyle yaralanan bir polis memurunun kolu alçıya alındı. Tekme ve yumruklarla bacak ve ayağından yaralanan diğer polis memuruna da meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Etkisiz hale getirilen baba ve oğul ile diğer tarafın üyeleri hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili baba Ali A., oğlu Mustafa A. ve karşı taraftan Mustafa Samet Ç. (22), Y.Ç. (16), M.A.K. (17), B.Ş. (17) ve Tuncer Ç. (48) olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.