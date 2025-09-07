Baba ve oğul polis memurlarına bıçak ve tekmeyle saldırdı: Soruşturma başlatıldı

Aksaray’da husumetli iki grup arasında çıkan kavga sırasında baba ve oğul, olaya müdahale eden polis memurlarına tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. 2’si polis 4 kişi yaralandı, saldırı anı kameralara yansıdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Baba ve oğul polis memurlarına bıçak ve tekmeyle saldırdı: Soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:

Aksaray’da husumetli iki grup arasında çıkan kavga sırasında baba ve oğul, olaya müdahale eden polis memurlarına saldırdı. Olayda 2’si polis olmak üzere 4 kişi yaralandı. Saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 600. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. (23) ve babası Ali A. (46), daha önce husumetli oldukları Tuncer Ç. (48) ile oğlu Mustafa Samet Ç. (22) arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar sokak ortasında kavgaya tutuştu.

POLİS MEMURLARINA SALDIRDILAR!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle Tuncer Ç. ve oğlu durdurulurken, Ali A. ve oğlu Mustafa A. bu kez polis memurlarına saldırdı. Mustafa A., elindeki sandalye ile bir polis memurunun kolunu yaralarken, babası Ali A. ise bıçakla çevredekilere ve polis memurlarına saldırdı. Görüntülere yansıyan anlarda Ali A.’nın elindeki bıçağı bırakmayarak polislerin üzerine fırlattığı görüldü.

Baba ve oğul polis memurlarına bıçak ve tekmeyle saldırdı: Soruşturma başlatıldı - Resim : 1

Saldırı sırasında Mustafa A., polis memurlarını, “Babama vurursan sana düşmanlık güderim, seni bulurum” sözleriyle tehdit etti. Babasıyla birlikte polis memurlarına tekme ve yumruk atan Mustafa A. da gözaltına alındı. Polis ve bekçiler biber gazı ile müdahale ederek baba ve oğulu etkisiz hale getirdi.

Kolundan sandalye darbesiyle yaralanan bir polis memurunun kolu alçıya alındı. Tekme ve yumruklarla bacak ve ayağından yaralanan diğer polis memuruna da meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Etkisiz hale getirilen baba ve oğul ile diğer tarafın üyeleri hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili baba Ali A., oğlu Mustafa A. ve karşı taraftan Mustafa Samet Ç. (22), Y.Ç. (16), M.A.K. (17), B.Ş. (17) ve Tuncer Ç. (48) olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

BEDAŞ duyurdu: 8 Eylül İstanbul elektrik kesintisi listesi! Hangi ilçeler etkilenecek?BEDAŞ duyurdu: 8 Eylül İstanbul elektrik kesintisi listesi! Hangi ilçeler etkilenecek?Elektrik Kesintisi
Yemen'deki Husiler'den İsrail’in güneyindeki Ramon Havalimanı’na İHA saldırısıYemen'deki Husiler'den İsrail’in güneyindeki Ramon Havalimanı’na İHA saldırısıDünya
Filenin Sultanları'ndan büyük başarı! Türkiye voleybolda dünya ikincisi oldu!Filenin Sultanları'ndan büyük başarı! Türkiye voleybolda dünya ikincisi oldu!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

polise saldırı silahlı kavga
Günün Manşetleri
6 ilçede miting ve eylemler yasaklandı
Filenin Sultanları'ndan büyük başarı! Türkiye dünya ikincisi oldu!
İstanbul Valiliği alınan tedbirleri açıkladı
Ömer Çelik’ten CHP ve Özgür Özel’e sert tepki
46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!
Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem!
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Diyarbakır'da binlerce yıl sonra bulundu
Antalya’da rüşvet soruşturması
Kaç Suriyeli geri döndü?
Çok Okunanlar
7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu 7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu
46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor! 46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Bu ilçeler karanlığa gömülecek Bu ilçeler karanlığa gömülecek
Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları Altın fiyatları uçuşta! 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları