Mourinho fırtınası dinmeden bitti: Fenerbahçe son 10 maçta dağıldı, sezon kupasız kapandı

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun gelişiyle Avrupa ve Türkiye'de ses getirmişti. Ancak beklenen çıkış bir türlü gelmedi. Türkiye Gazetesi'ne göre, sarı-lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı son 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Bu süreçte 17 gol yiyen Fenerbahçe, sezonu ne Süper Lig şampiyonluğu ne de kupa sevinciyle tamamlayabildi.

Jose Mourinho yönetiminde 10 resmi maçta sahaya çıkan Fenerbahçe, bu süreçte 6 galibiyet alırken 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Ancak bu skorlar, takımın iki büyük hedefte de iddiasını kaybetmesine engel olamadı.

Söz konusu dönemde biri Türkiye Kupası’nda olmak üzere iki kulvarda yarışan sarı-lacivertliler, bu kritik 10 maçlık süreçte kalesini kapatamadı ve büyük fırsatları elinin tersiyle itmiş oldu. Gol yollarında etkili olan Fenerbahçe, rakip fileleri 26 kez havalandırsa da savunmadaki zafiyet sezonun kupasız bitmesine neden oldu.

SEZON BAŞI UMUT VERMİŞTİ

Ligin ilk yarısında savunma performansıyla dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, uzun süre “en az gol yiyen takım” unvanını taşımıştı. Mourinho’nun takıma getirdiği disiplin ve oyun yapısı, taraftara umut verirken, sezon sonuna yaklaşıldıkça yaşanan düşüş ise büyük hayal kırıklığına yol açtı. Fenerbahçe yönetimi tarafından büyük umutlarla getirilen ve sezon başında camiaya adeta bir rüya gibi sunulan Jose Mourinho, ilk yılında beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Avrupa ve Türkiye Kupası’na erken veda eden Fenerbahçe, Süper Lig’i de Galatasaray’ın gerisinde ikinci sırada tamamladı.