Murat Sancak, sahadan çekilme kararını Ulusal Kanal’da anlatacak!

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve büyük tartışmalara yol açan karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, Ulusal Kanal’a konuk oluyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Murat Sancak, sahadan çekilme kararını Ulusal Kanal’da anlatacak!
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Trendyol Süper Lig’de RAMS Park’ta oynanan mücadelede Adana Demirspor, 34. dakikada sahadan çekilerek Türk futbol tarihinde ender görülen bir karara imza attı. Bu gelişme, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.

Yaşanan krizin en çok konuşulan isimlerinden Murat Sancak, tüm merak edilenleri yanıtlamak üzere 11 Şubat Salı günü saat 13.00’te Yeşim Eryılmaz’ın sunduğu Gün Ortası programında canlı yayında olacak.

Sancak, Adana Demirspor’un sahadan çekilme kararının perde arkasını anlatacak ve şu sorulara yanıt verecek:

Adana Demirspor bu kararıyla hangi mesajı verdi?
Türk futbolunda bir operasyon mu var?
Tribünler üzerinden gerilim yaratma çabaları engellenebilir mi?
Tüm bu sorular ve daha fazlası, Murat Sancak’ın açıklamalarıyla Ulusal Kanal ekranlarında olacak.

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