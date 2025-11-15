Murat Yakın'lı namağlup İsviçre, krizdeki İsveç'i konuk ediyor! İşte maç saati ve yayın bilgileri...

Grupta liderlik düğümünü çözecek bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan İsviçre - İsveç maçı, Stade de Genève'de oynanacak.

Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Maçın anlatımını Emre Tilev üstlenirken, Belçikalı hakem E. Lambrechts düdük çalacak. VAR koltuğunda ise B. Van Driessche oturacak.

GRUPTA SON DURUM: BİRİ LİDER, DİĞERİ SONUNCU!

Maç öncesi B Grubu'nda İsviçre, 4 maçta 10 puanla namağlup lider. Konuk İsveç ise 4 maçta topladığı 1 puanla son sırada yer alıyor. İki takımın form grafikleri de zıt: İsviçre son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alırken, İsveç bu periyotta 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alabildi. İki takım arasında 10 Ekim'de oynanan ilk maçı İsviçre, deplasmanda 2-0 kazanmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Teknik direktörlerin bu zorlu mücadelede sahaya sürmesi beklenen kadroları şöyle:

İsviçre (Murat Yakın) (4-3-3): G. Kobel; S. Widmer, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodriguez; M. Aebischer, F. Rieder, G. Xhaka; D. Ndoye, B. Embolo, R. Vargas.

İsveç (Graham Potter) (4-4-2): V. Johansson; E. Holm, G. Lagerbielke, I. Hien, D. Svensson; A. Bernhardsson, J. Karlström, Y. Ayari, A. Elanga; B. Nygren, M. Svanberg.