Slovenya'nın Kosova karşısında son şansı! İşte maç saati ve yayın bilgileri...

Avrupa DK Elemeleri B Grubu'nun 9. haftası, nefes kesen bir "final" maçına sahne oluyor! Grupta 7 puanla 2. sırada (play-off hattı) yer alan Kosova, 3 puanla 3. sırada bulunan ve gruptaki son şansını oynamak için sahaya çıkan Slovenya'ya konuk oluyor.

Grupta kaderi belirleyecek bu kritik Slovenya - Kosova mücadelesinin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan maç, Stadion Stožice'de oynanacak. Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Muhammet Atak üstlenirken, Fransız hakem C. Turpin düdük çalacak. VAR koltuğunda ise J. Brisard oturacak.

Maç öncesi B Grubu'nda İsviçre 10 puanla lider. Asıl savaş, play-off'u belirleyecek ikincilik koltuğu için yaşanıyor. 7 puanlı Kosova, 3 puanlı Slovenya'nın 4 puan önünde. Slovenya'nın gruptaki iddiasını sürdürebilmesi için bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Kosova'ya ise alacağı bir beraberlik bile büyük avantaj sağlayacak. İki takım arasında 10 Ekim'de oynanan ilk maç 0-0 berabere bitmişti.

İŞTE İLK 11'LER

Ev sahibi Slovenya'nın en büyük güvencesi dünyaca ünlü kalecisi Jan Oblak olurken, Kosova'nın gol yollarındaki umudu Vedat Muriqi olacak.

Slovenya (Matjaz Kek) (5-3-2): J. Oblak; Z. Karnicnik, D. Brekalo, J. Bijol, V. Drkusic, E. Janza; J. Stankovic, T. Horvat, T. Elsnik; Z. Vipotnik, A. Sporar.

Kosova (Franco Foda) (4-4-2): A. Saipi; L. Dellova, A. Rrahmani, A. Hajdari, D. Gallapeni; M. Vojvoda, L. Avdullahu, E. Rexhbecaj, F. Muslija; F. Asllani, V. Muriqi.

