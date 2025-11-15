Yunanistan - İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa DK Elemeleri C Grubu'nun 9. haftası, play-off yarışında nefesleri kesiyor! Grupta 10 puanla ikinci sırada yer alan formda İskoçya, 3 puanlı üçüncü sıradaki Yunanistan'a konuk oluyor.

Simge Sarıyar
Grupta kaderi belirleyecek bu kritik Yunanistan - İskoçya mücadelesinin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan maç, Stadio Georgios Karaiskáki'de oynanacak. Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Selim Payalan üstlenirken, İspanyol hakem J. Gil Manzano düdük çalacak. VAR koltuğunda ise G. Cuadra oturacak.

GRUPTA KRİTİK VİRAJ

Maç öncesi C Grubu'nda Danimarka ve İskoçya 10'ar puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. 3 puanda kalan Yunanistan'ın play-off şansını devam ettirebilmesi için bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. İki takımın form grafikleri ise tamamen zıt. İskoçya, son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alarak namağlup serisini sürdürürken, Yunanistan oynadığı son 3 maçı da kaybederek büyük bir düşüş yaşadı. İskoçya, 9 Eylül'de evinde 3-1 yendiği rakibini deplasmanda da yenerek biletini büyük ölçüde garantilemek istiyor.

İŞTE İLK 11'LER!

Gecenin en çok merak edilen detayı olan kadrolarda, Yunanistan'da kaptan Anastasios Bakasetas ve Kosta Tsimikas, İskoçya'da ise kaptan Andrew Robertson ve Scott McTominay gibi yıldızlar dikkat çekiyor.

Yunanistan (Ivan Jovanovic) (4-2-3-1): O. Vlachodimos; G. Vagiannidis, P. Retsos, K. Koulierakis, K. Tsimikas; D. Kourbelis, C. Mouzakitis; K. Karetsas, A. Bakasetas, C. Tzolis; V. Pavlidis.

İskoçya (Steve Clarke) (4-2-3-1): C. Gordon; A. Hickey, J. Souttar, G. Hanley, A. Robertson; L. Ferguson, J. McGinn; R. Christie, S. McTominay, B. Doak; C. Adams.

