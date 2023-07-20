Muslera gidiyor mu? A Milli oyuncumuz için Galatasaray hazırlık mı yapıyor?

Galatasaray'ın 37 yaşında Uruguaylı başarılı file bekçisi Muslera 2011 yılında Sarı-kırmızılı formayı giymeye başlamış, toplam 366 kez Sarı-kırmızılı formayı giyerek taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmış 6 kez şampiyonluk görmüştü.

Geçtiğimiz sezon, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasına rağmen Sarı-kırmızılı kulüp, şansızlık başarılı file bekçisinin yakasını bırakmamış, sakatlıklar yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı, Muslera'nın sakatlıkları zamanında, zaman zaman yedekte başka isimlere yer vermiş, istediği performansı yakalayamayınca, kiralık kaleci arayışına gitmişti.

MUSLERA GİDİYOR MU? MUSLERA YERİNE KİMİ DÜŞÜNÜYOR?

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasıyla birlikte, Şampiyonlar Ligi'ne bilet kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 37 yaşındaki file bekçisinin şansızlığını, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kullanmak istemiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olmanın verdiği sorumluluk ile daha fazla yük sırtlanmış olacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, 8+3 yabancı kuralının etkisi ile de kadroda yerli oyunculara ağırlık vermeye başlamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Uruguay'lı file bekçisinin yerine, A Milli Takım'da da forma giyen başarılı file bekçi Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı dedikoduları spor bülteninde yer almış durumda.