NBA efsanesi Kobe Bryant’ın hayatı film oluyor!

Basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın Los Angeles Lakers’a transfer sürecini konu alan film projesi için hazırlıklar başladı. Warner Bros. Pictures, “With the 8th Pick?” adıyla hayata geçirilecek film için senaryo haklarını satın aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
NBA efsanesi Kobe Bryant’ın hayatı film oluyor!
Yayınlanma:

Basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant’ın Los Angeles Lakers’a uzanan yolculuğunu konu alan film projesi resmen yolda. Warner Bros. Pictures, NBA yıldızının takıma katılma hikayesini anlatan senaryonun haklarını satın aldı. Alex Sohn ve Gavin Johannsen imzalı senaryo için pek çok stüdyo ve platform devreye girmiş ancak Warner Bros. hızlı davranarak projeyi kazanmıştı. Filmin yönetmeni ise henüz belirlenmedi.

FİLMİN ODAK NOKTASI JOHN NASH OLACAK

Adı ‘With the 8th Pick?’ olarak açıklanan film, Kobe Bryant’ı liseden almayı düşünen menajer John Nash’e odaklanacak. New Jersey Nets’in o dönemde 8’inci sıradan seçme hakkı bulunuyordu. Nets genel menajeri John Nash, Kobe Bryant’ı almak istemiş, ancak koç John Calipari farklı bir karar vererek bu seçime engel olmuştu. Charlotte Hornets, genç oyuncuyu kısa bir süre sonra Vlade Divac karşılığında Los Angeles Lakers’a takas etmişti.

Kobe Bryant, Lakers formasıyla tam 20 sezon sahaya çıktı. Bu süre boyunca 5 kez şampiyonluk yaşadı ve 18 kez All-Star seçildi. Ayrıca 2007 - 2008 sezonunda MVP (En Değerli Oyuncu) unvanını kazandı.

Başarılarıyla NBA tarihine adını yazdıran Kobe Bryant, 2016 yılında basketbolu bıraktı. Ocak 2020’de ise 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant vefat ettiğinde 41 yaşındaydı. NBA efsanesi geride eşi Vanessa Bryant ile üç çocuğunu bıraktı.

2025’in en güvenli ülkeleri açıklandı! İşte dünyanın en barışçıl 5 ülkesi2025’in en güvenli ülkeleri açıklandı! İşte dünyanın en barışçıl 5 ülkesiYaşam
17 yaşında dünya şampiyonu! Kuzey Tunçelli’den bir madalya daha17 yaşında dünya şampiyonu! Kuzey Tunçelli’den bir madalya dahaSpor
Kobe Bryant
Günün Manşetleri
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Çok Okunanlar
1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor! 1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor!
Emekliye promosyon müjdesi! Emekliye promosyon müjdesi!
Hava durumu tersine dönüyor! Hava durumu tersine dönüyor!
Ankara'da 6 büyüklüğünde deprem uyarısı Ankara'da 6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?