NBA efsanesi Kobe Bryant’ın hayatı film oluyor!

Basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant’ın Los Angeles Lakers’a uzanan yolculuğunu konu alan film projesi resmen yolda. Warner Bros. Pictures, NBA yıldızının takıma katılma hikayesini anlatan senaryonun haklarını satın aldı. Alex Sohn ve Gavin Johannsen imzalı senaryo için pek çok stüdyo ve platform devreye girmiş ancak Warner Bros. hızlı davranarak projeyi kazanmıştı. Filmin yönetmeni ise henüz belirlenmedi.

FİLMİN ODAK NOKTASI JOHN NASH OLACAK

Adı ‘With the 8th Pick?’ olarak açıklanan film, Kobe Bryant’ı liseden almayı düşünen menajer John Nash’e odaklanacak. New Jersey Nets’in o dönemde 8’inci sıradan seçme hakkı bulunuyordu. Nets genel menajeri John Nash, Kobe Bryant’ı almak istemiş, ancak koç John Calipari farklı bir karar vererek bu seçime engel olmuştu. Charlotte Hornets, genç oyuncuyu kısa bir süre sonra Vlade Divac karşılığında Los Angeles Lakers’a takas etmişti.

Kobe Bryant, Lakers formasıyla tam 20 sezon sahaya çıktı. Bu süre boyunca 5 kez şampiyonluk yaşadı ve 18 kez All-Star seçildi. Ayrıca 2007 - 2008 sezonunda MVP (En Değerli Oyuncu) unvanını kazandı.

Başarılarıyla NBA tarihine adını yazdıran Kobe Bryant, 2016 yılında basketbolu bıraktı. Ocak 2020’de ise 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bryant vefat ettiğinde 41 yaşındaydı. NBA efsanesi geride eşi Vanessa Bryant ile üç çocuğunu bıraktı.