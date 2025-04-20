NBA play-off’larında ilk maçlar nefes kesti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turu, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Batı Konferansı’nda 6. sıradaki Minnesota Timberwolves, 3. sırada yer alan Los Angeles Lakers’ı deplasmanda 117-95 mağlup ederek seride avantajı ele geçirdi.

Jaden McDaniels, attığı 25 sayı ve 9 ribauntla gecenin yıldızlarından olurken, Anthony Edwards da 22 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.

Lakers cephesinde LeBron James’in 19 sayısı ve Luka Doncic’in 37 sayı, 8 ribauntluk etkili performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

DOĞU’DA PACERS’TAN NET GALİBİYET

Doğu Konferansı’nda dördüncü sırada yer alan Indiana Pacers, evinde konuk ettiği beşinci sıradaki Milwaukee Bucks’ı 117-98’lik skorla geçerek seride 1-0 öne geçti.

Pacers’ta Pascal Siakam 25 sayı ve 7 ribauntluk performans sergilerken, Tyrese Haliburton 10 sayı, 12 asist ve 7 ribauntla “double-double” yaptı.

Bucks’ta Giannis Antetokounmpo her zamanki gibi etkileyiciydi. 36 sayı, 12 ribauntla oynayan yıldız oyuncu takımını mağlubiyetten kurtaramadı. AJ Green 15, Gary Trent Jr. 14 sayı ile katkı verdi.

NBA play-off’larının ilk turunda oynanan diğer iki karşılaşmada da büyük çekişme yaşandı:

Denver Nuggets, son saniyelerde gelen basketle Los Angeles Clippers’ı 112-110 mağlup etti.

New York Knicks, evinde konuk ettiği Detroit Pistons’ı 123-112 yenerek seriye galibiyetle başladı.

GÜNÜN SKORLARI

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks: 117-98

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers: 112-110

New York Knicks - Detroit Pistons: 123-112

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves: 95-117