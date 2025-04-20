NBA play-off’larında ilk maçlar nefes kesti
NBA play-off heyecanı dört karşılaşmayla başladı. Batı’da Minnesota Timberwolves, LeBron’lu Lakers’ı deplasmanda farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçerken; Doğu’da ise Indiana Pacers, Giannis’in yıldızlaştığı Bucks’a geçit vermedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turu, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Batı Konferansı’nda 6. sıradaki Minnesota Timberwolves, 3. sırada yer alan Los Angeles Lakers’ı deplasmanda 117-95 mağlup ederek seride avantajı ele geçirdi.
Jaden McDaniels, attığı 25 sayı ve 9 ribauntla gecenin yıldızlarından olurken, Anthony Edwards da 22 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.
Lakers cephesinde LeBron James’in 19 sayısı ve Luka Doncic’in 37 sayı, 8 ribauntluk etkili performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
DOĞU’DA PACERS’TAN NET GALİBİYET
Doğu Konferansı’nda dördüncü sırada yer alan Indiana Pacers, evinde konuk ettiği beşinci sıradaki Milwaukee Bucks’ı 117-98’lik skorla geçerek seride 1-0 öne geçti.
Pacers’ta Pascal Siakam 25 sayı ve 7 ribauntluk performans sergilerken, Tyrese Haliburton 10 sayı, 12 asist ve 7 ribauntla “double-double” yaptı.
Bucks’ta Giannis Antetokounmpo her zamanki gibi etkileyiciydi. 36 sayı, 12 ribauntla oynayan yıldız oyuncu takımını mağlubiyetten kurtaramadı. AJ Green 15, Gary Trent Jr. 14 sayı ile katkı verdi.
NBA play-off’larının ilk turunda oynanan diğer iki karşılaşmada da büyük çekişme yaşandı:
Denver Nuggets, son saniyelerde gelen basketle Los Angeles Clippers’ı 112-110 mağlup etti.
New York Knicks, evinde konuk ettiği Detroit Pistons’ı 123-112 yenerek seriye galibiyetle başladı.
GÜNÜN SKORLARI
Indiana Pacers - Milwaukee Bucks: 117-98
Denver Nuggets - Los Angeles Clippers: 112-110
New York Knicks - Detroit Pistons: 123-112
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves: 95-117
Kaynak: Anadolu Ajansı