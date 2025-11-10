Necip Uysal isyan etti: "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı, oynamadım"

Bahis soruşturması çerçevesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen oyuncular arasında ismi bulunan Beşiktaşlı Necip Uysal, bahis oynamadığını ve bu yönde bir hesabının olmadığını vurguladı.

Necip Uysal, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu, yaptığı paylaşımda iddialara yönelik net ifadeler kullanarak şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."