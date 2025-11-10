Necip Uysal isyan etti: "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı, oynamadım"

Bahis soruşturması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu, hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanlayarak hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Necip Uysal isyan etti: "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı, oynamadım"
Yayınlanma: Güncellenme:

Bahis soruşturması çerçevesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen oyuncular arasında ismi bulunan BeşiktaşNecip Uysal, bahis oynamadığını ve bu yönde bir hesabının olmadığını vurguladı.

Necip Uysal, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu, yaptığı paylaşımda iddialara yönelik net ifadeler kullanarak şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

Bahis skandalı büyüyor! TFF 1024 futbolcuyu PFDK’ye sevk ettiBahis skandalı büyüyor! TFF 1024 futbolcuyu PFDK’ye sevk ettiSpor
Yoğun bakımda kan donduran cinayet: Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü!Yoğun bakımda kan donduran cinayet: Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü!Dünya
beşiktaş necip uysal bahis
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek’ten 10 Kasım mesajı
Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 4 isim tutuklandı
Bakan Uraloğlu Mısır'da Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu anlattı
Mahkeme “müdahale edilemez” dedi, istinaf yolu açık bırakıldı
Futbolda bahis soruşturması sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama
10 Kasım
Bakan Uraloğlu 8k kesintisiz yayın ve 10 kat hız müjdesini verdi
Çok Okunanlar
3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı! 3 milyon TL’nizi 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Faiz oranları rekor kırdı!
Altında büyük fırsat geliyor! Altında büyük fırsat geliyor!
3 senaryo masada! 2026 emekli ve memur maaşları belli oluyor 3 senaryo masada! 2026 emekli ve memur maaşları belli oluyor
Balıkesir’de korkutan sarsıntılar... Prof. Dr. Bektaş’tan endişelendiren uyarı geldi Balıkesir’de korkutan sarsıntılar... Prof. Dr. Bektaş’tan endişelendiren uyarı geldi
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!