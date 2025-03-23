New York Knicks'ten kritik galibiyet! İki maçlık mağlubiyet serisi sona erdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan tüm hızıyla devam ederken, New York Knicks, evinde konuk ettiği Washington Wizards’ı 122-103 mağlup etti. Bu galibiyetle Knicks, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak sezonun 44. zaferine imza attı.

Knicks’in galibiyetinde en büyük pay sahibi olan isim Karl-Anthony Towns oldu. Yıldız oyuncu, 31 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla "double-double" yaparak takımına büyük katkı sağladı.

Bunun yanı sıra, Mikal Bridges 27 sayı, OG Anunoby ise 23 sayıyla oynayarak Knicks’in üstünlüğünü perçinledi.

WIZARDS'TA POOLE'UN ÇABASI YETMEDİ

Washington Wizards cephesinde Jordan Poole 25 sayıyla öne çıkan isimlerden biri olurken, Kyshawn George da 15 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Ancak bireysel performanslar, Wizards’ın sezonun 55. mağlubiyetini önlemesine yetmedi.

Wizards, maç boyunca Knicks’in hücum gücüne karşılık vermekte zorlanırken, savunmada da rakibin hızlı hücumlarını durdurmakta başarısız oldu.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

NBA’de dün gece 5 karşılaşma oynandı. İşte alınan sonuçlar:

Los Angeles Lakers - Chicago Bulls: 115-146

Sacramento Kings - Milwaukee Bucks: 108-114

New York Knicks - Washington Wizards: 122-103

Atlanta Hawks - Golden State Warriors: 124-115

Indiana Pacers - Brooklyn Nets: 108-103