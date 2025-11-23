Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu: “Eksiklerimizi gördük, devre arasında hepsini tamamlayacağız”

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonu değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, milli aranın ardından bu dönemin zor geçtiğini vurgulayarak, "Milli ara sonrasında bu dönem zor geçti. Maç öncesinde buna da şükür demiştim, sahaya çıkaracak iyi bir 11'imiz vardı. Bugün ilk yarı 2 sakatlık yaşadık, değişiklikler yaptık. Özellikle İlkay'ı 30-40 dakika düşünüyorduk. Icardi ile uzun bir süre ailevi nedenlerinden dolayı çalışamamıştık, ikinci yarı düşünüyorduk. 45 dakikadan fazla oynadı" sözlerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, mücadelede bireysel oyunculardan ziyade sergilenen takım ruhunun ön planda olduğunu belirterek, "Bugün bence kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi. Kimin olduğunun çok fazla önemi yok. Çok ürettik, çok pozisyona girdik. Üretkenlik anlamında iyi maçlarımızdan biriydi" açıklamasını yaptı. Buruk, "Şanssızlık, ilk yarıda girmeyen toplar oldu, kalemize ilk gelen şut gol oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diye ekledi.

SAKATLIK VE KART CEZALARI SONRASI SAVUNMA ALARM VERDİ

Maç sırasında yapılan değişikliklere de değinen Okan Buruk, "Maç içi değişikleri hep düşündük. Sallai'yi de çıkarmayı düşünüyordum. Çünkü elimindeki tek sağ bek. Barış'ın biraz ağrısı oldu. Torreira sarı kart sınırındaydı" ifadelerini kullandı. Özellikle Sallai'nin gördüğü kırmızı kartın yaratacağı zorluğa dikkat çekerek, "Sallai'nin kırmızı kartı o bölgede eksikliklerimizi maksimuma çıkardı. Oraya lig maçında çözüm bulmamız gerekecek" değerlendirmesini yaptı.

Tek üzüntüsünün 3-1 öndeyken yedikleri gol olduğunu dile getiren Buruk, "Tek üzüleceğim şey 3-1 öndeyken, rakip 10 kişiyken yediğimiz gol. Oradaki rakibimizi kaleye bile yaklaştırmamız gerekiyor" sözleriyle oyuncularına bu konudaki uyarısını iletti. Rakip Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Hoca ve oyuncularını da iyi mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Kadro derinliğiyle ilgili gelen bir soruya cevap veren Buruk, kadronun dar olmadığını, ancak alınan performansta sürekliliğin önem kazandığını ifade etti. Kazım'ın üçüncü sol bek olmasına rağmen iyi çalışarak şansını iyi değerlendirdiğini belirtti. Yaşanan sakatlıklar ve zorlu fikstüre vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Ama toparlanacağız. Devre arası için de bu iyi bir örnek oldu, hangi oyuncularla devam edeceğiz, kaç tane oyuncu alacağız. Kadromuzu devre arasında güçlendireceğiz" sözleriyle transfer sinyali verdi.

Yaz transfer döneminde yönetim kurulunun desteğiyle önemli ve maliyetli transferler yaptıklarını aktararak, "Yaz transfer döneminde başkanımız sağ olsun, elinden gelenin fazlasını yaptı, çok önemli transfer yaptık. Çok önemli paralar harcadık" dedi. Buruk, ödeme anlamında kulübün en iyi dönemlerinden birini yaşadığını belirterek yönetime teşekkürlerini sundu ve "Şu anda eksikliklerimizi görüyoruz, devre arasında eksikliklerimizi tamamlayacağız" şeklinde sözlerini bitirdi.

YUSUF DEMİR'İN HAZIRLIK SEVİYESİ

Genç oyuncu Yusuf Demir'in performansının sorulması üzerine Okan Buruk, "Yusuf da kafa olarak da belki bugün oynamaya hazır değildi. Uzun süre de oynamadı" şeklinde konuştu. Demir'in devre arasında oyundan alınma nedenini açıklarken, "Hem o maça odaklanamadı, İlkay'ın 45 dakika oynayabileceğini düşündüğüm için o değişikliği yaptım" dedi ve "Daha iyi değerlendirebilirdi. Uzun süre de oynamadığı için belki bu anlamda hazır değildi" yorumunu yaptı.

''GOL BEKLENTİSİ 4'ÜN ÜZERİNDEYDİ''

Gençlerbirliği mücadelesinde çok üretken olduklarını yineleyen Buruk, "Gol beklentimiz 4'ün üzerindeydi. Birinci golü atmak her zaman önemlidir" diyerek ilk golün önemine dikkat çekti. 3-1 sonrası büyük takımların refleksi olan 4. ve 5. golleri bulmaları gerektiğini belirterek, "Büyük takımın refleksi budur. Bunu yapamadık, 3-2 oldu" değerlendirmesini yaptı.

Sezon boyunca oynanan yoğun maç temposuna ve milli takım dönüşlerinin zorluğuna değinen Buruk, "Çok fazla maç oynanıyor. Sadece Galatasaray'da değil, bu milli arada birçok çok oyuncu sakatlandı. Futbolcular artık robot gibi görülüyor" diyerek modern futbolun zorluklarını anlattı. Teknik direktörler için bu süreci yönetmenin zor olduğunu belirterek, "Milli takım dönüşleri hep zor oluyor. Bu dönemde de onu yaşıyoruz" dedi. Yaşanan sakatlıklara örnek olarak Osimhen ve Kaan'ın milli takımlarında sakatlanmasını, Ismail Jakobs'un maç sonrası antrenmanda ağrı hissetmesini gösterdi. Buruk, sakatlıkların tüm dünyadaki takımların ortak sorunu olduğunu vurguladı.

''GÜNAY BU FORMAYI ÇOK HAK EDİYOR''

Kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e görev verilmesiyle ilgili soruya ise 52 yaşındaki teknik adam şöyle cevap verdi: "Günay bu sezona çok iyi başlamıştı, çok iyi maçlar oynadı. Geçen sene zaman zaman bu rotasyonları yapmıştık. Günay'ı da hazır tutmamız gerekiyor."

Günay Güvenç'e güvendiğini belirten Buruk, "Günay'a çok güveniyoruz, çok iyi oynadı. Takıma da saha içi ve saha dışı destek veriyor. Bu maçın doğru maç olduğunu düşündük. Gollerle ilgili zaten yapacağı bir şey yoktu" dedi. Rotasyonun bir nedeninin de Uğurcan’ın 3 gol yediği maçın ardından moralini düzeltme düşüncesi olduğunu aktararak, "Günay, bu formayı da çok hak ediyor. Bundan sonraki dönemde Günay ile başlayacağımız maçlar olacak" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.