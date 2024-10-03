Okan Buruk'a verilen ceza belli oldu! TFF kararını açıkladı

PFDK'ye sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen ceza belli oldu. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Okan Buruk'a verilen ceza belli oldu! TFF kararını açıkladı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray-Kasımpaşa maçında hakeme yönelik sözleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Okan Buruk'a verilen cezayı kamuoyuna duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

Aynı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat yüzünden Galatasaray'ın tribün kapatma cezası aldığı belirtildi.

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'nin ise Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 117 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Beşiktaş'a, Bellona Kayserispor ile yapılan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 288 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı. Aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları yüzünden Kayserispor Kulübüne de 336 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Trabzonspor'un ise kulübün internet sitesinden yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 300 bin lira para cezası aldığı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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