Okan Buruk’tan derbi öncesi Victor Osimhen açıklaması: Fenerbahçe maçına yetişecek mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde U.S Gilloise ile yapılan karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ismael Jakobs’un sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Buruk, "Ismael Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adelesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönem geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor." dedi.

GÖZLER OSİMHEN, LEMİNA VE AKGÜN'DE

Tecrübeli teknik adama, 14. haftada oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde Victor Osimhen başta olmak üzere sakat oyuncuların sahada olup olmayacağı soruldu. Okan Buruk, derbi öncesi kalan sürenin oyuncuları yetiştirmek için kullanılacağını açıkladı: "Fenerbahçe maçına 6 günlük süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus Akgün'ü yetiştirmeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.

EREN ELMALI CEZASINA SERT TEPKİ: "ZAMANLAMASI ÇOK KÖTÜ"

Okan Buruk, bahis oynadığı gerekçesiyle ceza alan ve bu nedenle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek olan Eren Elmalı’nın durumu hakkında da konuştu. Buruk, kararın Türk futbolu için üzücü olduğunu belirterek zamanlamayı eleştirdi: "Eren Elmalı'nın cezası... Çok üzücü. Türk futbolu için de üzücü. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis... Böyle bir dönemde çok üzücü. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz, sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz. Zamanlaması çok kötü."

Buruk, sözlerini karara saygı duyduğunu ancak cezanın sonuçlarının ağır olduğunu belirterek noktaladı: "Avrupa'da oynayan bir Türk takımı için... Saygı duyuyorum ama bir çok oyuncunun çok eskiden yaptığı hata... Bir çoğu da bu suçun cezasını şimdi çekiyor. Saygı duyuyorum ama zamanlaması çok kötü oldu. Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım için büyük fatura oldu."