Okan Buruk’tan Mertens açıklaması: Aralarında soğuk rüzgarlar mı esiyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens ile arasında tartışma yaşandığı iddialarına yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum" dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Okan Buruk’tan Mertens açıklaması: Aralarında soğuk rüzgarlar mı esiyor?
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Süper Lig lideri Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, son günlerde gündeme gelen Dries Mertens ile tartışma yaşadığına dair iddialara açıklık getirdi. Buruk, HT Spor’a yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Son haftalarda Okan Buruk’un, Belçikalı yıldız Dries Mertens’i yedek bırakması, futbolseverler ve spor basını tarafından dikkatle takip ediliyordu. Mertens’in bazı maçlarda süre almaması, Buruk ile arasında bir anlaşmazlık olduğu yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

Bazı haber kaynakları, tecrübeli futbolcunun bu duruma tepki gösterdiğini ve teknik ekiple arasında soğuk rüzgarlar estiğini öne sürmüştü. Ancak Buruk, yaptığı açıklamayla bu söylentileri net bir şekilde yalanladı.

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