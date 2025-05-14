Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeli iki isme zorla getirme kararı

Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs 2024'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve olaylarla gündeme gelen derbiye ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeli iki isme zorla getirme kararı
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Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde hakkında sanık sıfatıyla, Mert Müldür hakkında ise tanık sıfatıyla zorla getirme kararı verildi.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık daha önce Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu 5 isim hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

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