Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeli iki isme zorla getirme kararı

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde hakkında sanık sıfatıyla, Mert Müldür hakkında ise tanık sıfatıyla zorla getirme kararı verildi.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık daha önce Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu 5 isim hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.