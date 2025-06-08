Portekiz - İspanya maçı ne zaman? Hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için Portekiz ve İspanya karşı karşıya geliyor. Bu sezon Suudi Arabistan’da beklentilerini karşılayamayan ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinin son yıllarında Uluslar Ligi Kupası’nı kazanmayı hedefliyor. Portekiz - İspanya maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Uluslar Ligi’nde etkileyici performanslarıyla dikkat çeken iki ekip, finalde karşı karşıya geliyor. İspanya, Danimarka, Sırbistan ve İsviçre’nin yer aldığı A Ligi 4. Grubu’nu lider tamamlayarak, Hollanda ve Fransa gibi güçlü rakipleri yenip finale yükseldi. Portekiz ise çeyrek finalde Danimarka’yı, yarı finalde Almanya’yı mağlup ederek adını finale yazdırdı. 2018-19 sezonunda Uluslar Ligi’nin şampiyonu olan Portekiz, 2022-23 sezonunda ise kupayı İspanya kazanmıştı. Final mücadelesine Almanya’nın Münih şehri ev sahipliği yapacak. Peki, Portekiz - İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmanın şifresiz yayınlanacağı kanal ve başlama saati…
PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon belli oluyor. Allianz Arena'da oynanacak final mücadelesini İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Portekiz - İspanya mücadelesi 8 Haziran Pazar günü saat 22.00’da başlarken TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.