Portekiz - İspanya maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Uluslar Ligi’nde etkileyici performanslarıyla dikkat çeken iki ekip, finalde karşı karşıya geliyor. İspanya, Danimarka, Sırbistan ve İsviçre’nin yer aldığı A Ligi 4. Grubu’nu lider tamamlayarak, Hollanda ve Fransa gibi güçlü rakipleri yenip finale yükseldi. Portekiz ise çeyrek finalde Danimarka’yı, yarı finalde Almanya’yı mağlup ederek adını finale yazdırdı. 2018-19 sezonunda Uluslar Ligi’nin şampiyonu olan Portekiz, 2022-23 sezonunda ise kupayı İspanya kazanmıştı. Final mücadelesine Almanya’nın Münih şehri ev sahipliği yapacak. Peki, Portekiz - İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmanın şifresiz yayınlanacağı kanal ve başlama saati…

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi’nde şampiyon belli oluyor. Allianz Arena'da oynanacak final mücadelesini İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Portekiz - İspanya mücadelesi 8 Haziran Pazar günü saat 22.00’da başlarken TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.