İstanbul girişinde yoğunluk artıyor: Bayram dönüşü başladı

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler, kente dönmeye başladı. Megakentin, Tekirdağ girişinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul girişinde yoğunluk artıyor: Bayram dönüşü başladı
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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı. Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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