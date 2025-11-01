Premier Lig'de nefes kesecek Londra derbisi! Tottenham, evinde Chelsea'yi ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir derbiyle devam ediyor. Ligin üst sıralarını zorlayan Tottenham, kendi evi Tottenham Hotspur Stadium'da, ezeli rakibi Chelsea ile kozlarını paylaşıyor. Maç öncesi ev sahibi Tottenham, 9 maçta topladığı 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Ancak Thomas Frank'ın ekibi son 5 maçta sadece 2 galibiyet alarak (2G, 1B, 2M) istikrar sorunu yaşadı. Diğer yanda ise Enzo Maresca yönetiminde toparlanma sinyalleri veren Chelsea var. 14 puanla 11. sırada olsalar da, son 5 maçlarının 4'ünü kazanarak formda olduklarını kanıtladılar.

Milyonların merakla beklediği bu dev derbinin yayın bilgileri de belli oldu. Bugün saat 20:30'da başlayacak.

Maç beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem J. Gillett düdük çalarken, VAR koltuğunda C. Pawson oturacak.

İŞTE DEV DERBİNİN İLK 11'LERİ!

Her iki teknik adam da sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmayı tercih etti. İşte kadrolar:

Tottenham (Thomas Frank): G. Vicario, P. Porro, K. Danso, M. van de Ven, D. Spence, J. Palhinha, R. Bentancur, M. Kudus, P. Sarr, L. Bergvall, Kolo Muani.

Chelsea (Enzo Maresca): R. Sanchez, R. James, W. Fofana, T. Chalobah, M. Cucurella, M. Gusto, M. Caicedo, P. Neto, E. Fernandez, A. Garnacho, J. Pedro.