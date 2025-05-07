PSG - Arsenal maçı hangi kanalda? PSG - Arsenal maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Paris Saint-Germain, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Arsenal’i Parc des Princes’te konuk ediyor. Fransız temsilcisinde Presnel Kimpembe dışında eksik oyuncu bulunmazken, Arsenal cephesinde Gabriel, Gabriel Jesus, Kai Havertz ve Tomiyasu olmayacak...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PSG - Arsenal maçı hangi kanalda? PSG - Arsenal maçı CANLI İZLE
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Dev karşılaşma, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Paris’teki Parc des Princes’te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligue 1’de şampiyonluğunu ilan eden PSG, Fransa Kupası’nda finale kalmayı başardı. Ocak ayında Monaco’yu mağlup ederek Süper Kupa’yı da müzesine götüren başkent ekibi, sezonu dört kupa ile tamamlama hedefinde. Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 15. sırada tamamlayan PSG, play-off'ta Liverpool, Brest ve Aston Villa’yı eleyerek yarı finale yükseldi.

Premier Lig’i şampiyon Liverpool’un ardından ikinci sırada tamamlayan Arsenal, Lig Kupası’na yarı finalde, FA Cup’a ise 3. turda veda etti. Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 3. sırada bitiren İngiliz temsilcisi, eleme turlarında PSV ve Real Madrid’i saf dışı bırakarak yarı final bileti aldı.

Bu büyük eşleşmenin galibi, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih kentinde yer alan Allianz Arena’da oynanacak finalde yer alma hakkı kazanacak.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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