PSG’den tarihi geri dönüş! Süper Kupa penaltılarla Paris’e gitti

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldıran Tottenham’ı nefes kesen mücadelede mağlup ederek UEFA Süper Kupa’nın sahibi oldu. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada zafer, seri penaltı vuruşlarıyla geldi.

İLK YARI TOTTENHAM’IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ

Udine’deki Bluenergy Stadium’da oynanan mücadelede gol perdesini Tottenham açtı. 39. dakikada Van de Ven’in ağları sarsmasıyla İngiliz ekibi 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı.

Tottenham, ikinci yarıya hızlı başladı. 48. dakikada Romero’nun golüyle durum 2-0 oldu.

PSG’DEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Paris Saint-Germain, maçı bırakmadı. 85. dakikada Kang-In farkı bire indirirken, 90+4’te sahneye çıkan Ramos skoru 2-2’ye getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı.

Karşılaşmanın kaderi seri penaltı atışlarında belirlendi. Tottenham’da Solanke, Bentancur ve Porro ağları bulurken, Van de Ven ile Tel penaltılardan yararlanamadı. PSG’de ise Ramos, Dembele, Kang-In ve Mendes gole ulaşırken, Vitinha atıştan sonuç alamadı.

İLK SÜPER KUPA SEVİNCİ

Paris Saint-Germain, bu galibiyetle UEFA Süper Kupa’yı müzesine ilk kez götürdü. Fransız ekibi ayrıca kupayı kazanan 26. takım olarak tarihe geçti.

UEFA Süper Kupa’da en çok şampiyonluk yaşayan takım 6 zaferle Real Madrid. Milan ve Barcelona 5’er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupayı kazandı.

İkili şampiyonluk yaşayan kulüpler arasında Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia yer aldı. Birer kez şampiyon olanlar ise Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City oldu.