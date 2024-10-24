RAMS Başakşehir, Celje'ye 5-1 yenildi

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden RAMS Başakşehir, ikinci hafta maçında Slovenya ekibi Celje'ye konuk oldu.

5. dakikada Celje öne geçti. Kucys'un ceza yayı önünden şutunda, kaleci Deniz'den seken topu altı pas önünde kontrol eden Svetlin, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skor 1-0 oldu.

30. dakikada Celje ikinci golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Kucys'un arka direğe yerden gönderdiği topa Brnic gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı.

35. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına çevrilen top, Seslar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, Başakşehir savunmasında Ba'nın ters kafa vuruşunda top ağlara gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve ev sahibi Celje, RAMS Başakşehir karşısında soyunma odasına 3-0 üstünlükle girdi.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf Slovenya ekibi oldu. 51. dakikada Celje 4. golünü attı. Sol kanattan gelişen atakta Seslar'ın yerden gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kucys, boş pozisyonda yaptığı rahat vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yollad.

75. dakikada Başakşehir farkı 3'e düşürdü. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı kontrol eden Piatek dönerek vurdu, kaleciden seken topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.

77. dakikada Celje bir kez daha farkı 4'e yükseltti. Sol kanattan süratle atağa kalkan Brnic'in altı pas önüne gönderdiği topu Kucys gelişine yaptığı vuruşla filelere yolladı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve RAMS Başakşehir, deplasmanda Celje'ye 5-1 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve henüz puanı bulunmayan RAMS Başakşehir 33. sırada bulunuyor.

İkinci maçında ilk galibiyetini alan Celje ise, topladığı 3 puanla 13. sırada yer alıyor.

"BU MAĞLUBİYET BİZİM İLK 8 ŞANSIMIZI İMKANSIZ HALE GETİRDİ"

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan, "10 yıllık teknik adamlık kariyerimin en ağır maçlarından birini oynadık. Maçın başında bir iki iyi pozisyona girerek başladık. Gol atacağımızı düşünürken ilk golü yedik. Golden sonra oyuna hakim olmaya çalıştık ama çok kolay goller yedik. Gol yedikçe kırılmaya devam ettik. Bu bizim için çok ciddi bir problem. İkinci yarı erken golle oyuna dönmek istedik ama her oyuna döneceğimizi düşündüğümüz anda gol yiyerek daha fazla hayal kırıklığına uğradık ve çok ağır bir mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Atan, Konferans Ligi'nde üst tura çıkma şanslarının sorulması üzerine "Son 2-3 maçtır gelen bir form düşüklüğü vardı ama bu maçla birlikte bunu tekrar pozitif ivmelenmeye çevireceğimizi düşünüyorduk, bugün de devam ettiğini gördük. Bu mağlubiyet bizim ilk 8 şansımızı imkansız hale getirdi. Baktığınız zaman bugünkü oyun da ilk 8’i zorlayacakmışız gibi durmuyor. Tekrar çok sıkı çalışmaya girip yolumuza devam etmeliyiz. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz ama bunlara hazırlıklıydık iyi çalıştık ama bunu sahaya yansıtamadık. 8.’lik ve 24.’lük arasında yer aldığınızda play-off hakkını elde ediyorsunuz. Bundan sonra amacımız orada konumlanıp play-off oynamak, ligde de yolumuza iddialı bir şekilde devam etmek." dedi.