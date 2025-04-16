Real Madrid -Arsenal maçı hangi kanalda? Real Madrid -Arsenal maçı canlı izle

Her iki ekip de yarı finale yükselmek için sahada ter dökecek. Özellikle Arda Güler’in bu kritik mücadelede forma giyip giymeyeceği merak konusu.

Rövanş maçı 16 Nisan Çarşamba günü, TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadele, İspanya'nın başkenti Madrid'de yer alan Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı olan ve kupayı 15 kez kazanan Real Madrid, yine zoru başarmaya çalışacak. Geçmiş yıllarda sahasında birçok geri dönüşe imza atan İspanyol ekibi, taraftar desteğiyle yeni bir mucizeye imza atmak istiyor.

Son olarak geçen sezon yarı finalde Bayern Münih ile oynanan rövanş maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen, Joselu’nun 88 ve 91. dakikalarda attığı gollerle finale çıkmıştı.

2022 yılında ise Paris Saint Germain, Chelsea ve Manchester City gibi devlere karşı Santiago Bernabeu’daki rövanş maçlarında yaptığı geri dönüşler hâlâ hafızalarda.

Muhtemel 11’ler

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i yine yedek kulübesinde tutabilir. İspanyol devinin sahaya şu 11’le çıkması bekleniyor:

Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe

David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Declan Rice, Saka, Merino, Martinelli

Arda Güler oynayacak mı?

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde henüz forma şansı vermedi.

Arsenal ile oynanan ilk maçta da süre alamayan genç yıldızın, rövanşta da yedek kulübesinde kalması bekleniyor. Ancak maçın gidişatına göre oyuna dahil olma ihtimali göz ardı edilmiyor.