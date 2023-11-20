Real Madrid'in Gözü Onuralp'te!

İspanyol devi Trabzonspor'un 17 yaşındaki eldiveni Onuralp Çevikkan'ı transfer listesine aldı.

Real Madrid'in Gözü Onuralp'te!
Real Madrid'in Gözü Onuralp'te!

Son dönemde yaptığı genç oyuncu transferleriyle adından söz ettiren Real Madrid, Arda Güler'den sonra bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katabilir.

Real Madrid'in Gözü Onuralp'te!

Real Madrid haberleri yapan Defensa Central'deki bilgilere göre eflatun-beyazlı ekibin şef scout'u Juni Calafat, Onuralp Çevikkan için raporlarını sundu.

17 yaşındaki genç eldivenden övgüyle bahseden Calafat'ın raporları doğrultusunda Real Madrid yönetimi transfer için harekete geçebilir.

Real Madrid, as kaleci Thibaut Courtois'in uzun süreli sakatlanmasının ardından Chelsea'dan Kepa Arrizabalaga'yı kiralamıştı. Yedek kaleci Andriy Lunin'in de sözleşmesi önümüzdeki Haziran'da sona erecek. Real Madrid'in bu yaz transfer döneminde kaleci rotasyonunu yeniden dizayn edecek.

2 Ocak 2006 İzmir doğumlu olan Onuralp Çevikkan, geride bıraktığımız yaz Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu Takibe Aldı!Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu Takibe Aldı!Spor
# Trabzonspor # real madrid
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı!
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre....
Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?
Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?
Öne Çıkanlar Yeni Çağın Dijital Dayanakları ve Pusudaki Tehditler! | Biz Yaparız | Ulusal Yeni Çağın Dijital Dayanakları ve Pusudaki Tehditler! | Biz Yaparız | Ulusal Aşırı Düşünen Biriyseniz Eyvah! Aşırı Düşünen Biriyseniz Eyvah!