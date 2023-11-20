Son dönemde yaptığı genç oyuncu transferleriyle adından söz ettiren Real Madrid, Arda Güler'den sonra bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katabilir.

Real Madrid'in Gözü Onuralp'te!

Real Madrid haberleri yapan Defensa Central'deki bilgilere göre eflatun-beyazlı ekibin şef scout'u Juni Calafat, Onuralp Çevikkan için raporlarını sundu.

17 yaşındaki genç eldivenden övgüyle bahseden Calafat'ın raporları doğrultusunda Real Madrid yönetimi transfer için harekete geçebilir.

Real Madrid, as kaleci Thibaut Courtois'in uzun süreli sakatlanmasının ardından Chelsea'dan Kepa Arrizabalaga'yı kiralamıştı. Yedek kaleci Andriy Lunin'in de sözleşmesi önümüzdeki Haziran'da sona erecek. Real Madrid'in bu yaz transfer döneminde kaleci rotasyonunu yeniden dizayn edecek.

2 Ocak 2006 İzmir doğumlu olan Onuralp Çevikkan, geride bıraktığımız yaz Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.