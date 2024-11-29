Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK’yı ağırlayacak

Samsunspor, Süper Lig’in 14. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 13.30’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK’yı ağırlayacak
Yayınlanma:

Samsunspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda, yarın saat 13.30’da başlayacak ve hakem Ozan Ergün’ün yönetiminde oynanacak.

SAMSUNSPOR’DA HEDEF GALİBİYET

Ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 26 puan toplayan Reeder Samsunspor, üst sıralardaki yerini korumak istiyor. İç sahada taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet serisi hedefleyen Karadeniz ekibi, sakatlık sonrası durumu belirsiz olan Celil Yüksel ve Carlo Holse’nin durumunu maç saatinde netleştirecek.

Ligde 11 puanla alt sıralarda yer alan Sipay Bodrum FK, çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! Transferdeki son durumu duyurduAcun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! Transferdeki son durumu duyurduSpor
RAMS Başakşehir, Göztepe’yi konuk edecekRAMS Başakşehir, Göztepe’yi konuk edecekSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

samsunspor Bodrumspor
Günün Manşetleri
"Büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor"
Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığından istifa etti
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Asgari ücretle ilgili sıcak gelişme
Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı
İzmir'de silahlı kavga vahşeti
7 şehirde FETÖ operasyonu
Irak'ın kuzeyine kritik hava harekatı
Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması
Yurt genelinde Kalkan-32 operasyonları düzenlendi
Çok Okunanlar
6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler 6 İlin Emniyet Müdürü değişti: İşte yeni isimler
Aile faciası: 16 yaşındaki çocuk babasını vurdu Aile faciası: 16 yaşındaki çocuk babasını vurdu
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Asgari ücretle ilgili sıcak gelişme Asgari ücretle ilgili sıcak gelişme
Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması