Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK’yı ağırlayacak

Samsunspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda, yarın saat 13.30’da başlayacak ve hakem Ozan Ergün’ün yönetiminde oynanacak.

SAMSUNSPOR’DA HEDEF GALİBİYET

Ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 26 puan toplayan Reeder Samsunspor, üst sıralardaki yerini korumak istiyor. İç sahada taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet serisi hedefleyen Karadeniz ekibi, sakatlık sonrası durumu belirsiz olan Celil Yüksel ve Carlo Holse’nin durumunu maç saatinde netleştirecek.

Ligde 11 puanla alt sıralarda yer alan Sipay Bodrum FK, çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.