Ronaldo’nun itirafı gündem oldu! “Ünlü olmak istemedim, şöhret sıkıcı”

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, İngiliz gazeteci Piers Morgan’a verdiği ve gündem yaratan röportajın ikinci bölümünde, futbol kariyeri ve özel yaşamına dair yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Ligi’nin küçümsendiğini savunan Ronaldo, Dünya Kupası kazanmanın kendisi için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi ve şöhretin artık "sıkıcı" hale geldiğini itiraf etti.

"SUUDİ LİGİ, PORTEKİZ LİGİ’NDEN ÇOK DAHA İYİ"

Şu anda 40 yaşında olan ve Al-Nassr forması giyen yıldız futbolcu, Suudi Arabistan Ligi’nin kalitesinin hafife alındığını belirterek, Avrupa ligleriyle çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Ronaldo, şu ifadeleri kullandı: “Suudi Ligi, Portekiz Ligi’nden çok daha iyi. Fransa Ligi sadece Paris Saint-Germain demek. Premier Lig iyi ve elbette bir numara."

Ligin haksız yere eleştirildiğini savunan Ronaldo, "Peki neden Suudi Ligi’nden bahsedilmiyor? Ligimizde çok sayıda üst düzey oyuncu var. Diğer futbolculara sorun, ligimizin seviyesini onlar da söyleyecektir" dedi.

"İSPANYA’DA GOL ATMAK, SUUDİ ARABİSTAN’DA ATMAKTAN DAHA KOLAY"

Kariyeri boyunca farklı liglerde oynadığını vurgulayan efsane oyuncu, gol atmanın zorluğu konusunda da şaşırtıcı bir değerlendirme yaptı: "Ben her yerde oynadım. Bana göre İspanya’da gol atmak, Suudi Arabistan’da atmaktan daha kolay.”

Ronaldo, bu iddiasını desteklerken kariyer istatistiklerini de hatırlattı; bugüne kadar Manchester United’da 103, Real Madrid’de 311, Juventus’ta 81 ve formasını giydiği Al-Nassr’da 82 gol attığını belirtti.