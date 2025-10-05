Ruben Amorim’den sürpriz karar: Altay Bayındır yerine Lammens’i oynattı! İşte gerekçesi

Manchester United Teknik Direktörü Rúben Amorim, Premier Lig’de Sunderland karşısında kalede Altay Bayındır yerine yeni transfer Senne Lammens’e görev vermesinin nedenini açıkladı. Portekizli teknik adam, kararının tamamen rotasyon amaçlı olduğunu belirtti.

Premier Lig’de oynanan Manchester United - Sunderland karşılaşmasında teknik direktör Ruben Amorim, kadro tercihiyle dikkat çekti. Sezonun ilk haftalarındaki performansı tartışılan milli kaleci Altay Bayındır, bu maçta yedek kulübesinde yer aldı. Amorim, kaleyi transfer döneminin son gününde Royal Antwerp’ten kadroya katılan Senne Lammens’e teslim etti.

Belçikalı kaleci, transferinin üzerinden bir ayı aşkın süre geçtikten sonra ilk kez Manchester United formasıyla resmi bir karşılaşmada görev aldı. Bu karşılaşma, Lammens’in Kırmızı Şeytanlar kariyerindeki ilk Premier Lig maçı olarak kayıtlara geçti.

Ruben Amorim, karşılaşma öncesinde BBC Sport’a yaptığı açıklamada, kalede Lammens’i tercih etmesinin nedenini şu sözlerle dile getirdi:

"BU BİR ROTASYON KARARI"

"Bu bir rotasyon kararı. Herkes oynamaya hazır olmalı. Bu maçı kazanmamız gerekiyor, her rakip farklı özellikler taşıyor, biz de her maça en uygun kadroyu kurmaya çalışıyoruz."

ALTAY BAYINDIR'IN PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI

Altay Bayındır, bu sezonun başında Manchester United’da birinci kaleci pozisyonuna yükselmişti. Sezon öncesinde Andre Onana ile yaşadığı gerginliğin ardından Kamerunlu eldivenin Türkiye’ye kiralanması, Bayındır’ın eldivenleri devralmasını sağlamıştı.

Ancak milli kaleci, yeni sezonda beklenen performansı gösteremedi. İlk altı maçta 11 gol yiyen Bayındır, bu süreçte takımına yalnızca iki galibiyet kazandırabildi.

Altay Bayındır
