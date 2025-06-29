Sabri Ugan’dan acı haber! Duayen spiker hayata veda etti

Türk spor basınının unutulmaz seslerinden biri olan Sabri Ugan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sabri Ugan’dan acı haber! Duayen spiker hayata veda etti
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Fanatik’e göre, 62 yaşındaki tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum” ifadeleriyle, yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu.

Ugan’ın tedavisi süresince morali yüksek tutmaya çalıştığı bilinirken, son dönemde beyin damarlarında oluşan tıkanıklık nedeniyle entübe edildiği açıklandı. Tüm müdahalelere rağmen, spor ekranlarının usta ismi hayata tutunamadı.

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