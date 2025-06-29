Sabri Ugan’dan acı haber! Duayen spiker hayata veda etti

Fanatik’e göre, 62 yaşındaki tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum” ifadeleriyle, yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu.

Ugan’ın tedavisi süresince morali yüksek tutmaya çalıştığı bilinirken, son dönemde beyin damarlarında oluşan tıkanıklık nedeniyle entübe edildiği açıklandı. Tüm müdahalelere rağmen, spor ekranlarının usta ismi hayata tutunamadı.