Sadettin Saran resmen açıkladı: "Fenerbahçe başkanlığına adayım!"

Fenerbahçe camiasında beklenen açıklama geldi. İş insanı Sadettin Saran, yaptığı resmi açıklamayla sarı-lacivertli kulübün başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Saran, imza sürecine destek vermediğini de özellikle vurgulayarak dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sadettin Saran resmen açıkladı: "Fenerbahçe başkanlığına adayım!"
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Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi beklenen açıklama Sadettin Saran’dan geldi. Uzun süredir adı başkan adaylığıyla anılan iş insanı, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu resmi olarak ilan etti.

Saran, kulübün geleceği için sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti.

Saran'ın adaylık açıklaması:

"Büyük Fenerbahçe Ailesine ve Değerli Kamuoyuna, Son aylarda kulübümüzde yaşanan gelişmeleri, bizler de tüm Fenerbahçeliler gibi yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar düşünce ve duruşumuz bizi yakından takip eden herkes tarafından net olarak bilinse de geldiğimiz noktada, artık görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla da paylaşma zamanı geldiğine inanıyoruz.

Değerli Fenerbahçeliler, Hepimizin bildiği gibi, Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil; tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu çerçevede, son dönemde camiamızda yükselen memnuniyetsizlik duygusunun bir yansıması olarak başlatılan “olağanüstü kongre imza kampanyası”, her Fenerbahçelinin saygı duyduğu bir demokratik haktır ve öyle de değerlendirilmektedir. Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz.

Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple, biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık. İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur: Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz. Hiçbir Fenerbahçelinin bu konuda en ufak bir tereddütünün olmamasını rica ederim."

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