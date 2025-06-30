Adıyaman’da dehşet: Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Beşgöze köyünde, eşiyle tartışan 65 yaşındaki Ahmet Dolaş, evde bulunan av tüfeğiyle 69 yaşındaki eşi Leyla Dolaş’a ateş açtı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet Dolaş, jandarma karakoluna götürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adıyaman’da dehşet: Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Adıyaman’ın Gerger ilçesi Beşgöze köyü Selavat mezrasında sabah saatlerinde yaşanan olayda, 65 yaşındaki Ahmet Dolaş ile eşi Leyla Dolaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ahmet Dolaş, evde bulunan av tüfeğiyle eşine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan Leyla Dolaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Leyla Dolaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından Dolaş’ın cenazesinin ailesine teslim edileceği bildirildi.

Cinayet zanlısı Ahmet Dolaş, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar!BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar!Market
CHP Kurultayı davası ertelendiCHP Kurultayı davası ertelendiSiyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

Adıyaman
Günün Manşetleri
Dört kişilik ailenin aylık gideri 85 bin lirayı aştı
Erdoğan'dan enflasyon ve ihracat mesajı
Son 3 günde 263 yangına müdahale!
Mayıs ayında dış ticaret açığı büyüdü
Mayıs 2025 işsizlik verileri açıklandı
2 günde 150 yangına müdahale edildi
Fırsatçılara ağır darbe
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
İstanbul'da dev güvenlik harekatı
Siber suç operasyonları hız kesmiyor
Çok Okunanlar
Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor Memur ve emekli temmuz zammı netleşiyor
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar! BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar!
Mevduat faizi alarmı! Mevduat faizi alarmı!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor