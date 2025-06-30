Adıyaman’da dehşet: Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gerger ilçesi Beşgöze köyü Selavat mezrasında sabah saatlerinde yaşanan olayda, 65 yaşındaki Ahmet Dolaş ile eşi Leyla Dolaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ahmet Dolaş, evde bulunan av tüfeğiyle eşine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan Leyla Dolaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Leyla Dolaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Dolaş’ın cenazesinin ailesine teslim edileceği bildirildi.

Cinayet zanlısı Ahmet Dolaş, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.