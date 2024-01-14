Samet Akaydın, Panathinaikos'a transfer oldu
Fatih Terim'in başında olduğu Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.
Yunanistan'da Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un başına tecrübeli teknik direktör Fatih Terim getirilmişti.
Fatih Terim'in takımın başına getirilmesinin ardından yükselişe geçen Panathinaikos, Türkiye'den bir transfere imza attı.
SAMET AKAYDIN PANATHINAIKOS'A GİTTİ!
Panathinaikos, Fenerbahçeli stoper Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun Panathinaikos forması giyen ilk Türk oyuncu olacağı belirtildi.
Samet Akaydın, bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# Samet Akaydın # panathinaikos # fenerbahçe # transfer