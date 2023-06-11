Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester City'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadesini kullandı:

- Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.