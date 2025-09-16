Şampiyonlar Ligi’nde ilk düdük: PSV – Union Saint-Gilloise maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor’ın yardımcılıklarını G. Beswick ve A. Nunn üstlenecek. VAR’da M. Salisbury, AVAR’da ise Avustralyalı J. Gillett görev yapacak.

Maç, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSV’NİN İLK 11’İ AÇIKLANDI

Hollanda temsilcisi PSV’nin teknik direktörü Peter Bosz, sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor. İlk 11 şu şekilde:

Kaleci: M. Kovar

Defans: S. Dest, R. Flamingo, A. Obispo, Y. Gasiorowski

Orta saha: I. Saibari, J. Schouten (K), J. Veerman

Hücum hattı: I. Perisic, R. Pepi, R. van Bommel

UNION SAINT-GILLOISE’İN KADROSU

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ise Sebastien Pocognoli yönetiminde mücadeleye 4-3-3 düzeninde çıkacak. İlk 11 şu şekilde:

Kaleci: K. Scherpen

Defans: A. Khalaili, K. Mac Allister, C. Burgess (K), F. Leysen

Orta saha: A. El Hadj, A. Zorgane, M. Rasmussen

Hücum hattı: K. Rodriguez, P. Akinpelu, O. Niang

FORM DURUMLARI

PSV, son dönemde hücumda etkili bir performans sergiliyor. NEC Nijmegen’i 5-3, Groningen’i 4-2, Twente’yi 2-0 ve Sparta Rotterdam’ı 6-1 mağlup eden Hollanda ekibi, tek yenilgisini Telstar karşısında 2-0’lık skorla aldı.

Union Saint-Gilloise ise son beş maçında yenilgi yüzü görmedi. Dender (1-0), Anderlecht (2-0) ve Standard Liege (3-0) karşısında kazanırken, La Louviere ile golsüz berabere kaldı. Gent deplasmanında ise 3-2’lik kritik bir galibiyet aldı.