Şampiyonlar Ligi’nde ilk düdük: PSV – Union Saint-Gilloise maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı Hollanda’da yaşanıyor. PSV Eindhoven, Philips Stadion’da Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’i konuk ediyor. Kritik mücadele saat 19.45’te başlayacak ve futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor’ın yardımcılıklarını G. Beswick ve A. Nunn üstlenecek. VAR’da M. Salisbury, AVAR’da ise Avustralyalı J. Gillett görev yapacak.
Maç, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
PSV’NİN İLK 11’İ AÇIKLANDI
Hollanda temsilcisi PSV’nin teknik direktörü Peter Bosz, sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor. İlk 11 şu şekilde:
Kaleci: M. Kovar
Defans: S. Dest, R. Flamingo, A. Obispo, Y. Gasiorowski
Orta saha: I. Saibari, J. Schouten (K), J. Veerman
Hücum hattı: I. Perisic, R. Pepi, R. van Bommel
UNION SAINT-GILLOISE’İN KADROSU
Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ise Sebastien Pocognoli yönetiminde mücadeleye 4-3-3 düzeninde çıkacak. İlk 11 şu şekilde:
Kaleci: K. Scherpen
Defans: A. Khalaili, K. Mac Allister, C. Burgess (K), F. Leysen
Orta saha: A. El Hadj, A. Zorgane, M. Rasmussen
Hücum hattı: K. Rodriguez, P. Akinpelu, O. Niang
FORM DURUMLARI
PSV, son dönemde hücumda etkili bir performans sergiliyor. NEC Nijmegen’i 5-3, Groningen’i 4-2, Twente’yi 2-0 ve Sparta Rotterdam’ı 6-1 mağlup eden Hollanda ekibi, tek yenilgisini Telstar karşısında 2-0’lık skorla aldı.
Union Saint-Gilloise ise son beş maçında yenilgi yüzü görmedi. Dender (1-0), Anderlecht (2-0) ve Standard Liege (3-0) karşısında kazanırken, La Louviere ile golsüz berabere kaldı. Gent deplasmanında ise 3-2’lik kritik bir galibiyet aldı.